طلبت الإفراج عنه فورًا.. الولايات المتحدة تبدي غضبها من سجن روسيا لمارينز أمريكي

أبدت الولايات المتحدة غضبها من قرار محكمة روسية اليوم /الثلاثاء/ بإدانة المواطن الأمريكي بول ويلان، وقالت إن المحاكة "كانت سرية، وبدون السماح بشهود للدفاع".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - في بيان - "لدينا مخاوف جدية من حرمان ويلان من ضمانات المحاكمة العادلة التي يتعين على روسيا إتاحتها له وفقًا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن المعاملة التي لقيها بول ويلان في روسيا "مروعة"، مشيرا إلى أن روسيا فشلت في إتاحة جلسة استماع عادلة لقضية ويلان أمام محكمة مستقلة ومحايدة ، مضيفا أنه أثناء احتجازه عرضت حياته للخطر بتجاهل حالته الطبية القديمة ، وعزلته لفترة طويلة عن عائلته وأصدقائه.

وقال بومبيو إن بلاده تطالب السلطات الروسية بالإفراج عن المواطن الأمريكي بول ويلان بصورة فورية.

وكانت محكمة روسية قضت - أمس /الاثنين/ - بسجن عنصر المارينز الأمريكي "بول ويلان" لمدة 16 عامًا بعد إدانته بالتجسس.



