لقطات مرعبة.. فيضانات تضرب المكسيك فى 25 منطقة.. شاهد





عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد لقطات لعواصف تضرب المكسيك ...





ووفقأ للتقرير فإن عاصفة تضرب المكسيك ما أدى لحدوث فيضانات بمدينة موريليا وسط البلاد ، وقد استمرت الأمطار الغزيرة لساعتين وقد تسببت بفيضانات فى 25 منطقة .









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ونشرت قوى الحماية المدنية فى المناطق الأكثر تضررأ لإنقاذ السكان جراء العاصفة التى ضربت المكسيك .





يذكر أن وزارة الصحة المكسيكية قد أعلنت اليوم الجمعة عن تسجيل 4790 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 587 وفاة.





وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 133974 والوفيات إلى 15944 حالة.





وكانت المكسيك رصدت يوم الأربعاء 4883 حالة إصابة و708 وفيات.



