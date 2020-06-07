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أخبار العالم

المكسيك تسجل 3593 إصابة و341 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:39 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت المكسيك، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 3,593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 113.619 شخصا.

كما سجلت المكسيك 341 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى  13.511 شخصا.

وقبل أسبوع، كان لدى المكسيك حوالي 90.000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 9000 وفاة مرتبطة بالفيروس.

وظلت الزيادة الأسبوعية في عدد الحالات مستقرة عند حوالي 23 ألف شخص، لكن عدد القتلى يرتفع الآن بشكل أسرع، حيث تم الإبلاغ عن زيادة أسبوعية قدرها 2500 حالة وفاة يوم الأحد الماضي، بينما ارتفع عدد الوفيات خلال هذا الأسبوع بحوالي 4000.


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