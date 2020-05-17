عرف الموت قبل الحياة.. وفاة أصغر ضحايا «كاواساكي» الغامض .. صور

يبدو أن فيروس كورونا المستجد (ك وفيد-19 ) ليس الخطر الوحيد الذي يهدد البريطانيين، وتوفي اليوم، أصغر طفل مصاب بمرض كاواساكي وهو مرض يصيب الأطفال ومرتبط بفيروس كورونا









ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد توفي الطفل ألكسندر بارسونز صاحب الـ 8 أشهر، ويعد أصغر ضحايا فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.









وكان قد لاحظ والدا ألكسندر أنه مريض الشهر الماضي بعد ظهور طفح جلدي بجسده، وبالفعل دخل مستشفى ديرفورد في بليموث في 6 أبريل الماضي، وشخص الأطباء مرضه بأنه مصاب بـ حمى وتورم في الغدد الليمفاوية.













لم يصدق والدي الطفل أنه توفي بسبب هذا المرض الغامض، وقالت والدته كاثرين رولاندز صاحبة الـ29 عاما أنها لا تصدق أنه توفي بقائلة: "لا أستطيع أن أصدق انني حملته في بطني لفترة أطول مما كان فيها على قيد الحياة".













ومن المتوقع أن يعاني عدد ضخم من الأطفال خاصة الرضع في المملكة المتحدة من هذا المرض، خاصة مع عدم استماع الحكومة إلى مشورة العلماء وتتوقف عن المغامرة بحياة الناس.









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ولا يعرف الأطباء حتى الآن كيف يهاجم هذا المرض أجساد الأطفال ، الذي يعرف بأنه متلازمة الالتهابات المتعددة، وقال مركز السيطرة على الأمراض أنه يجب على مقدمي الرعاية الصحية الذين كانوا يعتنون أو يرعون الأطفال المرضى بهذه المتلازمة عدم التعامل مع أطفال أكثر.







