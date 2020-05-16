الصحة العالمية: المُتلازمة الالتهابية الجديدة لدى الأطفال تتطلب اهتمامًا عاجلًا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم، السبت، إن المتلازمة الالتهابية لدى الأطفال التي تم تسجيلها في أوروبا وأمريكا الشمالية وسط تفشي جائحة كورونا تتطلب اهتمامًا عاجلًا من المجتمع الدولي.





ونسب موقع المنظمة في نسخته باللغة الانجليزية إلى جيبريسوس قوله في حديث إلى الصحفيين في جنيف: "خلال الأسابيع الماضية وصفت تقارير آتية من أوروبا وأمريكا الشمالية عددًا صغيرًا من الأطفال يُهرَع بهم إلى وحدات الرعاية المركزة مُصابين بمرض التهابي متعدد الأنظمة تتشابه بعض أعراضه مع مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة".





وأضاف: "من الضروري وصف هذه المتلازمة السريرية بشكل عاجل ودقيق لفهم سببها ووصف التدخلات العلاجية".







وتابع: "أدعو كل الأطباء في جميع أنحاء العالم للعمل مع السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية لنكون في حالة تأهب ولنفهم بشكل أفضل هذه المتلازمة لدى الأطفال".