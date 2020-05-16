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منوعات

شاب يرفض الحصول على 8 ملايين دولار بسبب كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 11:13 م
آفي شيفمان
آفي شيفمان
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أماني إبراهيم
في ظل استغلال المستثمرين لتداعيات جائحة كورونا، ابتكر شاب مراهق لا يتجاوز عمره 17 عاما تطبيق يعد الأعلى زيارة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأثار الجدل برفضه الحصول على 8 ملايين دولار للإعلان على هذا التطبيق خوفا منه على تشويش زور التطبيق.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، فإن آفي شيفماان الطالب في المرحلة الثانوية ابتكر وصمم أحد أكثر التطبيقات شهرة في العالم، وهو تطبيق لتتبع فيروس كورونا المستجد في العالم، وعمل على ابتكاره وتطويره خلال أوقات فراغه بعد الانتهاء من الدراسة.

استمر شيفمان في تطوير التطبيق والموقع الخاص به، ويخطط لمواصلة تطوير التطبيق باستمرار، وقال إنه سيعمل على إضافة ميزات جديدة لتخصصات مختلفة بمجرد انتهاء جائحة كورونا بأمان، كمقارنة الفيروسات ببعضها مثل السارس والإنفلونزا وكورونا وغيرها من الأمراض المعدية.


يحرص شيفان على تحديث التطبيق باستمرار على مدار اليوم، متضمنا أحدث الأرقام للإصابات والوفيات لفيروس كورونا المستجد حول العالم ومعدلات الشفاء وغيرها، باستخدام البيانات من منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية.

استمر عمل شيفمان على تحديث التطبيق لمدة 50 ساعة متواصلة لهذا قرر الاستعانة بشخص يتحقق من تحديث الأرقام، الأمر الذي يعد مسئولية كبيرة لشاب مراهق، ولكن عدد الزوار اليومي للتطبيق والذي يبلغ 30 مليون شخص يوميا يحتم عليه التحقق من دقة الأرقام والمعلومات على التطبيق.

حرص الشاب على ان يقدم التطبيق معلومات طبية وتحديث لبيانات كورونا بدون أي تشويش للمستخدم، لهذا رفض الموافقة على أي عروض مقدمة ومنها عرض مقابل 8 مليون دولار أمريكي للإعلانات على التطبيق، والذي كان من الممكن أن يحقق لشيفمان أكثر من 30 مليون دولار أمريكي حتى الآن، ولكنه رفض العرض.

وقال شيفمان: "عمري 17 عاما فقط ونا لست بحاجة إلى 8 مليون دولار.. أردت إفادة غيري فقط".
شاب يرفض الحصول على 8 ملايين دولار بسبب كورونا
شاب يرفض الحصول على 8 ملايين دولار بسبب كورونا
شاب يرفض الحصول على 8 ملايين دولار بسبب كورونا
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