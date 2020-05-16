بدء العلاج بالأكسجين المضغوط.. تطورات جديدة في رحلة علاج طبيب بلطيم الفاقد بصره بسبب كورونا

وأضاف، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان، مساء اليوم، أنه تم نقل المريض الي المستشفي الجوي العام بالتجمع الخامس وتلقي أول جلسة وعاد مرة أخري إلي المركز الطبي العالمي، مضيفًا "ربنا يكلل جهود الأطباء بالنجاح ويعيد إليه بصره".

ووصل الدكتور محمود سامي قنيبر ، طبيب الحميات بمسستشفى بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فجر اليوم، إلى المركز الطبي العالمي؛ لاستكمال رحلة علاجه، وذلك عقب إصابته بفقدان البصر، أثناء تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال تأدية عمله بمستشفى العزل بمدينة بلطيم، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء.





ومن جانبه، قال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، خلال بيان، وصل بسلامة الله إلى المركز الطبي العالمي الدكتور محمود قنيبر ، شفاه الله وعافاه، وكنت في استقباله في المستشفى، وقمت بإجراءات دخوله قبل وصوله.





وأضاف، نقيب أطباء كفر الشيخ، أن الدكتور محمود سامي، جرى فحصه بواسطة إخصائي العصبية في الطوارئ، مضيفًا "إن شاء الله خير ..أرجوكم الدعاء له في هذه الليلة المباركة".





وكان الدكتور محمود سامي، قد التحق بفريق العمل بالحجر الصحي بمستشفى العزل بمدينة بلطيم يوم الجمعة الموافق الأول من مايو الجاري، وتعرض لوعكة صحية فجر السبت 9 مايو، إثر تعرضه إلى ارتفاع بضغط الدم وارتشاح رئوي وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له داخل المستشفى، وجرى نقله للعناية المركزة بمستشفى الصدر بكفر الشيخ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة بها.



