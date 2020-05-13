طبيب شاب يفقد بصره أثناء محاربته كورونا بمستشفى عزل بلطيم.. القصة الكاملة

سادت حالة من الحزن الشديد بين الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، إثر إصابة زميلهم الطبيب محمود سامي، البالغ من العمر 40 عامًا، طبيب حميات بمستشفى بيلا بفقدان بصره، وذلك أثناء تأدية عمله بـ مستشفى العزل بمدينة بلطيم.









بداية الالتحاق بالمستشفى





التحق الطبيب "محمود سامي بفريق العمل بــ الحجر الصحي بمستشفى العزل بمدينة بلطيم يوم الجمعة الموافق الأول من مايو الجاري، وتعرض لوعكة صحية فجر السبت 9 مايو، إثر تعرضه إلى ارتفاع بضغط الدم وارتشاح رئوي وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له داخل المستشفى، وجرى نقله للعناية المركزة بمستشفى الصدر بكفر الشيخ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة بها.





ووفقًا لأحد المستندات التي حصل عليها "صدى البلد"، فقد جرى توقيع الكشف الطبي على الطبيب المصاب بتاريخ اليوم، بمركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تبين أنه لا يبصر الضوء بالعينين وحدقة العينين متسعة ولا تتفاعل مع الضوء المباشر وغير المباشر وقاع العينين يوجد به ارتشاح بالعصب البصري بالعينين.





وكشفت مصادر طبية لـ"صدى البلد"، أن الطبيب المصاب تعرض إلى صعوبة في التنفس، مع ارتفاع ضغط الدم وازدادت الحالة صعوبة يوم السبت ليصل الضغط 120/ 220، وتم إجراء الإسعافات الأولية، وعمل أشعة مقطعية على الصدر، وتم التنسيق له ونقله إلى عناية مستشفى صدر كفر الشيخ عن طريق الإسعاف.





مسحة كورونا .. سلبية





وتابع المصدر، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة، في حضور الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب، وعمل مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وكانت النتيجة سلبية وتحسنت الحالة المرضية وتم اكتشاف أن الطبيب لا يمكنه الإبصار بمجرد تحسن وعيه، وتم نقله إلى عناية مستشفى كفر الشيخ العام.





من جانبه، تواصل الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، مع النقابة العامة للأطباء وأعضاء مجلس النواب، وقيادات وزارة الصحة والمسئولين بمحافظة كفر الشيخ، من أجل الوقوف بجانب الطبيب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، ورفع الأمر إلى أعلى المستويات ومناشدة القيادة السياسية لتوفير الرعاية الطبية وعلاج الطبيب الذي فقد بصره نتيجة تعرضه للإجهاد أثناء تأدية عمله.





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