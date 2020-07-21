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7 طرق لعلاج ألم الكعب في المنزل.. و3 أخطاء تسببه

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:42 م
7 طرق لعلاج الم الكعب
7 طرق لعلاج الم الكعب فى المنزل .. و3 اخطاء تسببه
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اسماء محمد
تعد آلام الكعب من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير جدا ولها أسباب متعددة ويمكن التخلص منها بعدة طرق ولكن غالبية الناس يفضلون العلاجات المنزلية.


نعرض لكم أهم طرق علاج الم الكعب المنزلية وأهم العادات الخاطئة التى تسببه والتي أوردها موقع "nhs".


- استرح وارفع كعبك عندما تستطيع.

- ضع كيس ثلج (أو كيس من البازلاء المجمدة) في منشفة على كعبك لمدة تصل إلى 20 دقيقة كل ساعتين إلى 3 ساعات.

- ارتداء أحذية مريحة واسعة مع كعب منخفض ونعل لينة.

- استخدم نعال ناعمة أو وسادات كعب في حذائك.

- لف ضمادة حول كعبك والكاحل لدعمها.

- جرب تمارين الإطالة اللطيفة المنتظمة.

- خذ الباراسيتامول.

- لا تتناول الإيبوبروفين لأول 48 ساعة بعد الإصابة.

- لا تمش أو تقف لفترات طويلة.

- لا ترتد الكعب العالي أو الأحذية الضيقة.
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