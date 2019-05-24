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استشارة الحلقة 19.. ليست الأملاح وحدها.. تعرف على أسباب آلام الكعب

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:49 م
تعرف على أسباب آلام
تعرف على أسباب آلام الكعب
ريهام قدرى - هاجر هانئ
قال الدكتور أشرف خليل، استشاري آلام العمود الفقري والمفاصل: إن آلام الكعب من أكثر المشاكل الصحية شيوعا بين الأشخاص، حيث تتعدد أسبابها ولا تقتصر على زيادة الأملاح بالجسم فقط.

وأضاف "خليل"، في برنامج "الاستشارة" على موقع صدى البلد، أن الأملاح تسبب 10 فى المئة فقط من آلام الكعب، ولكن هناك أسبابا أخرى تؤدى إلى هذه الآلام مثل ضمور وسادة الكعب والتهابات العظام التي تؤدى إلى ترسب الأملاح والكالسيوم.

ونصح استشاري آلام العمود الفقري والمفاصل، بتجنب زيادة الوزن وارتداء الأحذية ذات الكعب العالى، واستبدالها بالأحذية المريحة حتى تتفادي آلام الكعب.


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