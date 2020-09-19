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رياضة

الخطيب: جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالبطولات والمركز الأول

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:15 م
الاهلي
الاهلي
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عبد الحكيم ابو علم
حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تهنئة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بعد الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

وأشاد الخطيب بالأداء المميز والانضباط الفني والسلوكي للفريق، والجهد الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات في كل المباريات.

وأكد رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري وإسعاد الجماهير يحمل اللاعبات وجهازهن الفني مسئولية كبيرة، خاصة أن جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالبطولات والمركز الأول، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز كبير.

وأبدي الخطيب ثقته في إخلاص لاعبات الأهلي وجهازهن الفني وكل عناصر المنظومة، وقدرتهم على الاستمرار في الطريق الصحيح الذي تعود عليه الأهلي وجماهيره.
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