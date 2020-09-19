المحاكم اليوم.. تأييد حبس فتاة تيك توك منار سامي 3 سنوات.. المؤبد لـ 4 أشخاص لترويعهم مواطنا والاعتداء عليه بـ منيا القمح .. عزل أساتذة جامعيين بعين شمس لتسريبهم الامتحانات

المشدد 3 سنوات لمتهم زور محررات رسمية بحلوان

المؤبد لعامل زراعي تعدى على آخر بفأس قاصدا قتله بالشرقية

المؤبد لـ4 أشخاص لاعتدائهم وترويعهم لمواطن بـ منيا القمح

تأييد حبس "منار سامي" فتاة تيك توك ٣ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

عزل أساتذة جامعيين بعين شمس لتسريبهم الامتحانات









شهدت ساحات المحاكم اليوم السبت، نظر العديد من القضايا الهامة على رأسها نظر الاستئناف المقدم من فتاة التيك توك منار سامي على حكم حبسها 3 سنوات، وكذلك الحكم على 4 اشخاص لاعتدائهم وترويعهم مواطن، وغيرهما من القضايا الهامة الأخرى.









فأيدت محكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت الحكم في قضية منار سامى المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، بمحافظة القليوبية، والمتهمة بالتحريض علي الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام وتأييد حبسها ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها ممارسة الدعارة.









كانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قضت، بمعاقبة المتهمة منار سامى في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.









تعود أحداث القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، القبض على المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم إحالتها إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية.









وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لشخص لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بحلوان والزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المحررين المزورين .









واوضح أمر الاحالة ،أن المتهم اشترك مع اخر ليسا من ارباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي شهادة ملكية والمنسوب صدورها لاحدي الشركات وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقا معه علي انشائها بغرار المحررات الصحيحة منها ، وساعداه بان امداه بالبيانات المراد اثباتها فقام المجهول بتحريرها بخاتم شعار الجمهورية مقلدة عزاها زورًا لادارة مرور الجيزة فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والمساعدة.









كما اكد امر الاحالة ان المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وهي مبايعة سيارة منسوب صدورها لاحدي الشركات بطريق الاصطناع والتزوير في الاوراق ومهرها بخاتم شعار الجمهورية وتمت تلك الجريمة ، وتبين ان المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بادارة مرور الجيزة وذلك بان اصطنعوه علي غرار خاتم اخر واستعملوه بوضع بصمته علي المحررات المزورة .









وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، اليوم، حكمها بالسجن المؤبد لعامل زراعي لتعديه بالضرب بفأس على فلاح أثناء تواجده بأرضة لخلافات بينهما، قاصدا قتله.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز منيا القمح، يفيد ورود بلاغا من "حسنى ع " 67 سنة فلاح مقيم عزبة البرنس بمنيا القمح، أثناء تواجده بالأرض خاصته فوجئ بقيام "أسامة ش" مزارع بالتعدى عليه ضربا مستخدما "فأس" قاصدا إزهاق روحه محدثا إصابته بكسر بالجمجمة لخلافات سابقة بينهما.









وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام "أسامة ش" مزارع بالتعدى على المجنى عليه لخلافات بينهما.









بالعرض على نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قررت إحالته الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 24267 لسنة 2020 و التى أصدرت حكمها المتقدم.









وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي،اليوم، حكمها بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لـ4 أشخاص بقرية سنهوت بمركز منيا القمح، لتعديهم على جارهم بالضرب وإحداث تلفيات بمسكنه بسبب خلافات بينهم.









تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز منيا القمح، يفيد ورود بلاغا من " سليم ز " 35 سنة نجار مسلح، مقيم سنهوت دائرة المركز، يتهم فيه 4 أشخاص بالقرية بالتعدى عليه وترويعه واعتراض طريقه واستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وحدوث إصابته بكسور بعظمة الزند بالساق الأيمن وحدوث تلفيات بمسكنه، بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهمين.









وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام كل " عمر ي " و" عبد الله ص " و" أحمد ي ف" و" محمود س ن" جميعهم مقيمين قرية سنهوت دائرة منيا القمح، بالتعدى على المجنى عليه لخلافات سابقة بينهم.









تم تحرير القضية رقم 2200 لسنة 2020 وبالعرض إحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.







