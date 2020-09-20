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طريقة عمل فطير بالقشطة.. خطوة بخطوة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
طريقة تحضير فطيرة
طريقة تحضير فطيرة بالقشطة
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نهى هجرس
يعد الفطير من الوجبات التى يفضلها العديد من الأشخاص، ولكن كثير من السيدات لا يعلمن الطرق البديلة والمختلفة لإعداد الفطير في المنزل بوصفات سهلة.

ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل الفطير بالقشطة للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير فطير بالقشطة​
دقيق للعجن 
ملح 
1 ملعقة كبيرة سكر 
نصف كوب لبن 
1 كوب قشطة 
نصف كوب سمنة


طريقة تحضير فطير بالقشطة​
* تخلط القشطة مع السمنة واللبن

* يضاف الدقيق والملح والسكر ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لترتاح

* تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة

* توضع في طاسة على النار

* تقلب على الوجه الآخر وتقدم عند النضج .

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