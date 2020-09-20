رئيس الجامعات الكندية بمصر: افتتاح فروع الجامعات الأجنبية في مصر توجه السيسي منذ 2016 ..فيديو

قال الدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية، إن فكرة إنشاء فروع لجامعات أجنبية في مصر هي فكرة رئيس الجمهورية وبدأت منذ عام 2016.





وأضاف مجدي القاضي، أثناء لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الجامعة الكندية هي أول فرع لجامعة أجنبية في مصر تم افتتاحه سنة 2018، مؤكدا أن الجامعات الكندية في مصر لا تملك أنها تعطي " بكالوريوس مصري".





وأوضح مجدي القاضي ، أن فرع الجامعة الكندية يدار عن طريق الجامعة الأم، وأنا لا أملك قرار التدخل في أي شيء أكاديمي. أيشيء





وتابع "دورنا في الجامعة الكندية هو تقديم كل ما هو ليس أكاديمي لإدارة العمل الأكاديمي بشكل سليم".





واستكمل "الهدف من هذه الجامعات هو عدم سفر الطالب إلى الخارج، وتوفير إمكانية الدراسة الخارجية له في مصر".







