سؤال حير الكثيرين.. هل يجب فصل البطارية من اللاب توب؟.. اعرف الإجابة

يتساءل الكثير من مستخدمي أجهزة اللاب توب لوقت طويل عن مدى أهمية بقاء البطارية في اللاب توب، وهل يجب فصلها وإزالتها من الجهاز، أم يفضل بقاؤها حتى لا تسبب ضررا للهاتف.





PC World" الأمريكية، فإن الاحتفاظ بالبطارية أو إزالتها أثناء استخدام اللاب توب هو أمر محير للكثير من المستخدمين، ولكن لا تعد إزالة البطارية أمرا خطيرا ولكن هناك بعض الأشياء التى يجب تجنبها عند إزالة البطارية، والتى إذا لم يتم الالتزام بها فمن الممكن أن تؤدى إلى تدمير البطارية: وبحسب مجلة "









القيام بفصل البطارية قبل تشغيل اللاب توب

ويجب فصل البطارية قبل القيام بتوصيل اللاب توب على طاقة التيار المتردد لأن فصلها بعد توصيل اللاب توب وتشغيله من الممكن أن يؤدى إلى تدمير البطارية.





الحذر عند استخدام البطارية أثناء تشغيل اللاب توب لوقت طويل

وعند القيام بتشغيل اللاب توب لعدد طويل من الساعات من الممكن أن تحتاج البطارية لغرض أو لآخر، وفي هذه الحالة سيتوجب عليك فصل الجهاز أولا قبل القيام بتوصيل البطارية أو فصلها.





عدم ترك البطارية نهائيا لوقت طويل

ويقوم عدد كبير من المستخدمين بترك البطارية لوقت طويل خارج اللاب توب اعتقادا منهم أنهم يحافظون عليها ولكن يؤدى هذا الأمر إلى عطل بالبطارية الأمر الذى يجعلها تفسد بعد فترة.





لا تقم بفصل البطارية عند التيار المتقطع

وفي حالة التيار المتقطع يؤدى فصل البطارية إلى فقدانك للعديد من الملفات المهمة، والأفضل الاحتفاظ بالبطارية في هذه الحالة لحفظ ملفاتك وعدم ضياعها عند انقطاع الكهرباء.



