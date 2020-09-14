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تكنولوجيا

5 مشكلات تحدث لهاتفك عند شحن البطارية 100%

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
5 مشكلات تحدث لهاتفك
5 مشكلات تحدث لهاتفك عند شحن الهاتف بنسبة 100%
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ندى على
يعتقد العديد من الأشخاص أنه يجب عليهم شحن هواتفهم بنسبة 100% لحماية بطاريات هواتفهم ، والمحافظة علي طول عمر الهاتف وبطاريته، ولكن هذا الأمر من الأخطاء الشائعة عند الكثير من المستخدمين .  

وبحسب موقع BuzzFeed فإن هذا الأمر هو خطأ شائع ، وعند شحن الهاتف بنسبة 100% لفترة طويلة فإنه يعمل على تدمير بطارية الهاتف، والحل المثالى لشحن الهواتف هو شحنها بنسبة 80% ، وكذلك يجب عدم تركها دون شحن أو ذات شحن منخفض لأن هذا يؤدى إلى تدميرها أيضا.

وفقا للموقع فإن هناك 5 مشكلات  تحدث لهاتفك عند شحنه بنسبة 100% : 

1- حدوث تسرب للشحن 
عند شحن بطارية الهاتف بنسبة 100% فإن الهاتف بعد فترة من الوقت، يقوم بتسريب الشحن فبعد أن كانت تستمر مدته لعدة ساعات معينة تقل عدد هذه الساعات. 

2- ارتفاع درجة حرارة البطارية 
ويؤثر شحن الهاتف بنسبة 100 % إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية بشكل مفاجئ الأمر الذى يؤثر على أدائها معظم الوقت . 

3- انتفاخ البطارية بشكل يؤثر على الهاتف 
ويعمل شحن الهاتف حتى النهاية إلى انتفاخ تدريجى للبطارية حتى تصل إلى مرحلة ملحوظة الأمر الذى يجعل البطارية تضغط على أجزاء الهاتف العلوية فتجد انفصال الشاشة عن جسم الهاتف، وفى أسوأ الأحوال قد ينفجر الهاتف. 

4- حدوث إغلاق مفاجئ للهاتف 
من الممكن أن يعمل الأمر على تغطى مشكلة البطارية وينتقل للتأثير على أداء الهاتف حتى يقوم بالغلق المفاجئ أثناء الاستخدام. 

5 - تدهور حالة البطارية على المدى الطويل 
تتأثر البطارية عند شحن الهاتف بنسبة كاملة إلى التأتثير عليه على المدى الطويل الأمر الذى يجعل عمر البطارية أقصر من المقرر لها ولا يستطسع الصمود غير عدة أشهر . 




    
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