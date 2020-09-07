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تكنولوجيا

احذرها.. عادات خاطئة عند الشحن تدمر بطارية هاتفك

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:00 م
عادات خاطئة عند الشحن
عادات خاطئة عند الشحن تدمر بطارية هاتفك
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ندى على
تتأثر بطاريات الهواتف بشكل مباشر عند عادات الشحن الخاطئة، الأمر الذى يعمل على اضعافها على المدى الطويل، أو يرتفع من درجة حرارتها لتصل في بعض الأحيان للانفجار. 

ويعتقد الكثير من مستخدمى الهواتف الذكية أنهم يقومون بالحفاظ على بطاريات هواتفهم ويقومون بالشحن بشكل صحيح، ولكن بحسب تقرير من صحيفة نيويورك تايمز أكد أن معظم الطريقة التى نعتاد عليها في الشحن هى طريقة خاطئة. 


ولتلافى سخونة البطارية وانفاجارها أو اضعافها على المدى الطويل يجب تجنب: 

عدم شحن البطارية بالكامل
ويجب شحن البطارية حتى 80 % فقط من كفائتها، ولا يجب الوصول عند الشحن إلى 100 % وهو الأمر الذى اعتدنا جميعا على فعله، حيث أن ذلك يعمل على نفاد طاقة البطارية بسرعة. 

تجنب فتح التطبيقات واللعب أثناء الشحن 
ومن الأمور المدمرة لبطاريات الهواتف لعب ألعاب الفيديو الثقيلة أثناء شحن البطارية وهى في مستويات منخفضة في الشحن. 

تجنب فتح الواى فاى أثناء الشحن  
يعتبر الواى فاى أو بيانات الهاتف تستهلك الكثير من طاقة البطارية الأمر الذى يعمل على نفادها بشكل سريع، كما يجعلها تستهلك وقتا أكبر بكثير من المعدل الطبيعى عند الشحن.  

عدم ترك الهاتف في الشاحن طول الليل  
وهى من الأمور التى ليست فقط تضر بالبطارية، وإنما تضر بالشخص نفسه حيث أن ترك الهاتف لفترة طويلة مثل ساعات النوم يرفع درجة حرارة البطارية الأمر الذى يجعلها تنفجر، ومن الممكن أن تؤدى إلى موت الشخص نفسه.
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