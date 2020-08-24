احذرها.. 5 عادات خاطئة تدمر هاتفك

يقضى معظم مستخدمى الهواتف الذكية وقتا طويلا على هواتفهم قد تصل إلى أكثر من 12 ساعة يوميا لأسباب عديدة سواء منها التصفح على الإنترنت، أو ممارسة الألعاب، أو القيام بأداء مهام معينة سواء خاصة بالدراسة أو العمل.





وتختلف إمكانات الهواتف وتحملها وأدائها من ناحية قدرة البطارية والمعالج ومعدل تحديث الشاشة الذى يتحمل الألعاب الثقيلة، ولكن يقوم البعض بعادات خاطئة لا تستطيع هواتفهم تحملها، وذكر موقع ZDNet أبرز العادات المدمرة للهواتف









1- الدخول على الإعلانات غير الموثوقة

وأحيانا يقوم المستخدمون بتحميل شئ معين على بعض المواقع التى تحتوى على إعلانات غريبة وغير موثوقة المصدر والتى يمكن أن تؤدى إلى اختراق الهاتف عند القيام بفتح الإعلان، ويجب حظر كل الإعلانت التى تظهر عند البحث عن شئ على الإنترنت، لأن بعض الإعلانات قد يحتوى على روابط خبيثة تدمر الهاتف.





2- عدم القيام بتثبيت برامج للفيروسات

ومن الأشياء الضرورية التى يجب على المستخدمين القيام بها هى تثبيت برنامج للفيروسات للقضاء عليها وتنقية الهاتف من الروابط الضارة، وحتى لا يكون الهاتف عرضة للروابط والبامج الخبيثة والاختراقات.





3- عدم القيام بتحديث الهاتف

قد لا تكون الهواتف القديمة آمنة بما يكفي لحماية بياناتك الشخصية والمالية من أحدث الفيروسات ، وإذا أصيب الهاتف بفيروس، فقد يتمكن المتسلل من الوصول إلى حساباتك المصرفية دون أن تعلم ذلك حتى تنتهي أموالك، لذا يجب دائما المحافظة على تحديث الهاتف.

4- استخدام تطبيقات ثقيلة

ويقوم عدد كبير من المستخدمين بتثبيت تطبيقات كبيرة الحجم وتحتاج إلى أداء عال من الهواتف، في حين أن هواتفهم لا تتمتع بهذه الإمكانات مما يؤدى إلى تعطيل الهاتف.





5- استخدام الشاحن أثناء اللعب والتصفح

ويعتبر شحن الهواتف أثناء اللعب أو القيام بالتصفح أم شائع لدى الكثير من المستخدمين إلا أنه يعد أمرا خطيرا للغاية، حيث أنه يقوم بتدمير بطارية الهاتف ويضعف أداؤه الأمر الذى لن يجعله يعمل بشكل طبيعى في المستقبل.



