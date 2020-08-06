حدثه فورا.. ثغرة أمنية خطيرة بتطبيق Twitter على هواتف أندرويد

عثرت شركة تويتر Twitter ، على ثغرة أمنية في تطبيقها الخاص بهواتف أندرويد Android، وقالت منصة التدوينات المصغرة: "إن هذا الخلل يتعلق بمشكلة أمنية أساسية في أندرويد، ولم يكن اختراقا، ولم تكن مرتبطة بأي حادث أمني آخر حديث".









تويتر من مستخدمي تطبيقها على هاتف أندرويد، تثبيت أحدث إصدار للتطبيق من متجر جوجل بلاي على الفور.

ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، أرسلت الشركة تنبيها للعديد من المستخدمين حول العالم، يفيد بالعثور على الثغرة، حيث طلبتمن مستخدمي تطبيقها على هاتف أندرويد، تثبيت أحدث إصدار للتطبيق من متجر جوجل بلاي على الفور.

















وقالت "تويتر" إن نحو 96% من مستخدمي تطبيقها على هواتف أندرويد قاموا بتثبيت إجراءات الحماية الأمنية، ولكن الـ 4% الآخرين ما زالوا عرضة للمهاجمين من خلال التطبيقات الخارجية التي تستطيع الوصول إلى بياناتهم.









وأشارت الشركة في بيان عبر مدونتها، إلى أنه ليس هناك دليل على أن المهاجمين قد استغلوا هذه الثغرة الأمنية، وقالت إنها لم تجد ثغرات مماثلة في التطبيق على النظام الخاص بهواتف آيفون iOS أو على موقعه على الإنترنت.









جدير بالذكر أنه تم العثور على الثغرة الأمنية في الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد 8 وأندرويد 9، وأكدت شركة جوجل Google أن المشكلة الأمنية التي تتعلق بثغرة في نظام التشغيل التابع لها أندرويد Android، تم إصلاحها في شهر أكتوبر عام 2018.