250 مليون دولار.. غرامة على شركة تويتر لاستخدامها بيانات المستخدمين

كشفت تقارير أن شركة تويتر Twitter قد تواجه دفع غرامات للسلطات الأمريكية تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بسبب استخدامها لأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.





وبحسب موقع CNN Business فإن شركة تويتر قد تلقت شكوى من لجنة التجارة الفيدرالية في 28 يوليو بسبب استخدام بيانات المستخدمين لخصصة لأغراض السلامة والأمن للإعلانات المستهدفة خلال الفترات بين 2013 و 2019 .









وتقدر تويتر أن الشكوى يمكن أن تؤدي إلى خسارة تتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار، حيث كانت اعترفت الشركة في أكتوبر الماضي بأنها استهدفت دون قصد إعلانات للمستخدمين من خلال تفاصيل الاتصال التي قدموها لأغراض أمنية.





ويُطلب من مستخدمي Twitter تقديم معلومات مثل رقم الهاتف للمساعدة في تأمين حساباتهم من خلال خدمات مثل المصادقة الثنائية، وذلك لتوفير خصوصية أعلى من مجرد كلمة السر وعنوان البريد الإلكترونى.





وكان تويتر منذ أسابيع قليلة قد تعرض لأسوء هجمة إلكترونية في تاريخه من مجموعة من الهاكرز الذين اخترقوا حسابات عدد من كبار الشخصيات العامة العالمية بما فيهم الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، وأغنى شخص في العالم، جيف بيزوس، تمكنوا من سرقة البيانات الشخصية بالكامل لحوالى 8 مستخدمين.



