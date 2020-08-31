AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

5 حلول سريعة للتغلب على سخونة هاتفك وارتفاع درجة حرارته

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:01 ص
5 حلول سريعة للتغلب
5 حلول سريعة للتغلب على سخونة هاتفك وارتفاع درجة حرارته
Advertisements
ندى على
من المشكلات المتكررة التى يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية، سخونة الهاتف وارتفاع درجة حرارته، خصوصا الذين يستخدمون هواتفهم لساعات كثيرة أثناء اليوم، الأمر الذى سخونة البطارية بشكل خطير. 

وبحسب موقع  Insider فإن هناك معلومة شائعة وهى أن فصل الصيف هو السبب الرئيسي في ارتفاع درجة حراة الهاتف، ولكن هناك عوامل وأسباب كثيرة تؤدى إلى ذلك، ويجب على المستخدمين اتباع عدد من الإصلاحات السريعة عند سخونة البطارية، وارتفاع درجة حرارة الهاتف : 


1- اشحن بطارية هاتفك حتى 80٪ فقط 
ويجب عدم شحن الهاتف بنسبة 100٪  حيث إن إجراء إعادة الشحن الكامل باستمرار سيؤدى إلى تقصير عمر البطارية،  وستزداد احتمالية سخونة هاتفك عندما يكون مشحونًا بالكامل، لذلك يفضل شحنه عندما ينخفض إلى ما يقرب من 30٪ وفصله بمجرد أن يصل شحنه إلى 80٪. 

2- قم بإغلاق التطبيقات غير المستخدمة 
وعند عدم القيام بإغلاق التطبيقات غير المستخدمة يظل الهاتف في وضع العمل، حتى عند عدم استخدامه الأمر الذى يزيد من درجة حرارته،  ويجب غلق التطيقات للحفاظ على طاقة الهاتف. 

3- قلل سطوع الشاشة 
ويعتبر تشغيل سطوع الشاشة من الأمور التى تستهلك طاقة كبيرة في هاتفك، ولذلك يجب تقليلها أو عدم تفعيلها عند عدم الحاجة. 

4- احذف التطبيقات التى لا تستخدمها 
ويجب حذف الوظائف والتطبيقات التي لا تقوم باستخدامها، حيث  يتضمن ذلك أيضًا إيقاف تشغيل الإشعارات ، وإيقاف تشغيل التطبيقات التي تعمل في الخلفية ، وتعطيل خدمات الموقع من تطبيقات معينة، وهو الأمر الذى يوفر طاقة الهاتف. 

5- استهلاك وقت اقل في الألعاب 
إذا كان هاتفك عرضة للسخونة الزائدة فيجب عدم ممارسة الألعاب  باستمرار ويجب التأكد من أن غلق اللعبة وأنها  لا تزال تعمل في الخلفية بعد الانتهاء من اللعب. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينها شحن الموبايل أثناء الليل.. 8 أخطاء شائعة توقف عنها للحفاظ على البطارية

لو بتخلص بسرعة.. تطبيقات تستنزف طاقة بطارية هاتف أندرويد

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

احذرها.. 5 أسباب تعمل على استنزاف بطارية هاتفك

احذرها.. 5 عادات خاطئة تدمر هاتفك

ترشيحاتنا

جريمة نص الليل .. مقتل طبيب بشري بسبب 1200 جنيه بروض الفرج

5 حلول سريعة للتغلب على سخونة هاتفك وارتفاع درجة حرارته

أهم الأخبار.. القوات المسلحة تدمر 9 سيارات حاولت اختراق الحدود الغربية.. تراجع أسعار الذهب.. ولا مد للتصالح في مخالفات البناء

طريقة تحضير ماء الأرز للشعر

مرتضى منصور: عايز راجل يوديني الانضباط.. وما يحدث مع فرج ‏عامر والمصري عيب‏

5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بـ مصر .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بتر ساقيه.. طفل عمره عامين يقود الدراجة لأول مرة.. شاهد رد فعله

الحرم الجامعي يثير المخاوف.. إعادة فتح الجامعات حول العالم قد يشعل موجة ثانية من كورونا

فارقت الحياة مع جنينها.. زوج عراقي يحرق زوجته الحامل