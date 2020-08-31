5 حلول سريعة للتغلب على سخونة هاتفك وارتفاع درجة حرارته

من المشكلات المتكررة التى يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية ، سخونة الهاتف وارتفاع درجة حرارته، خصوصا الذين يستخدمون هواتفهم لساعات كثيرة أثناء اليوم، الأمر الذى سخونة البطارية بشكل خطير.





وبحسب موقع Insider فإن هناك معلومة شائعة وهى أن فصل الصيف هو السبب الرئيسي في ارتفاع درجة حراة الهاتف ، ولكن هناك عوامل وأسباب كثيرة تؤدى إلى ذلك، ويجب على المستخدمين اتباع عدد من الإصلاحات السريعة عند سخونة البطارية، و ارتفاع درجة حرارة الهاتف : ارتفاع درجة حرارة الهاتف :









1- اشحن بطارية هاتفك حتى 80٪ فقط

ويجب عدم شحن الهاتف بنسبة 100٪ حيث إن إجراء إعادة الشحن الكامل باستمرار سيؤدى إلى تقصير عمر البطارية، وستزداد احتمالية سخونة هاتفك عندما يكون مشحونًا بالكامل، لذلك يفضل شحنه عندما ينخفض إلى ما يقرب من 30٪ وفصله بمجرد أن يصل شحنه إلى 80٪.





2- قم بإغلاق التطبيقات غير المستخدمة

وعند عدم القيام بإغلاق التطبيقات غير المستخدمة يظل الهاتف في وضع العمل، حتى عند عدم استخدامه الأمر الذى يزيد من درجة حرارته، ويجب غلق التطيقات للحفاظ على طاقة الهاتف.





3- قلل سطوع الشاشة

ويعتبر تشغيل سطوع الشاشة من الأمور التى تستهلك طاقة كبيرة في هاتفك، ولذلك يجب تقليلها أو عدم تفعيلها عند عدم الحاجة.





4- احذف التطبيقات التى لا تستخدمها

ويجب حذف الوظائف والتطبيقات التي لا تقوم باستخدامها، حيث يتضمن ذلك أيضًا إيقاف تشغيل الإشعارات ، وإيقاف تشغيل التطبيقات التي تعمل في الخلفية ، وتعطيل خدمات الموقع من تطبيقات معينة، وهو الأمر الذى يوفر طاقة الهاتف.





5- استهلاك وقت اقل في الألعاب

إذا كان هاتفك عرضة للسخونة الزائدة فيجب عدم ممارسة الألعاب باستمرار ويجب التأكد من أن غلق اللعبة وأنها لا تزال تعمل في الخلفية بعد الانتهاء من اللعب.



