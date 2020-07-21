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تكنولوجيا

احذرها.. 5 أسباب تعمل على استنزاف بطارية هاتفك

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:00 ص
5 أسباب تعمل على
5 أسباب تعمل على استنزاف بطارية هاتفك
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ندى على
يتفاجأ العديد من مستخدمى الهواتف بعد شراء هواتفهم التى تتميز بإمكانات عالية، ومنها قدرة بطارية تسع وقتا طويلا وتتحمل الاستهلاك الكثير، أنها بعد عدة أشهر تنفد بسرعة ويضعف أداءها بشكل ملحوظ للغاية. 


وبحسب ZDNet فإنه في بعض الأحيان لا يكون العيب من إمكانات الهاتف أو البطارية، لكن بسبب بعض العوامل التى تقوم بالتحكم في هذا الأمر، التى غالبا ما تكون مرتبطة بأداء المستخدم وسلوكه مع الهاتف، وهناك 5 أسباب رئيسية تجعل البطارية تنفد وتتعرض للتلف: 




1- عدم تحديث الهاتف 
قد يكون استخدامك للهاتف والبطارية بطريقة رشيدة وجيدة، ولكن هناك العديد من التحديثات التى فاتتك، ولم تقم بتحميلها على هاتفك، وهذا الأمر سيجعل البطارية تنفد بسرعة. 


2- مشكلة الهاردوير 
وتعتبر هذه المشكلة من الصعب اكتشافها لأنها تتعلق بمشكلة اساسية في أداء الهاتف نفسه، وإذا كنت قد اختبرت معظم الأسباب التى تؤدى إلى نفاد البطارية، ووجدت أنك لا تقوم بها ففى هذه الحالة ستكون المشكلة في نظام الهاردوير، ويجب عليك إصلاح هذه المشكلة بسرعة، حتى لا تسبب لك مشكلات أخرى.  
 

3- تشغيل شبكة الواى فاى Wi-Fi 
أحيانا يقوم المستخدمون بتشغيل الواى فاى في أوقات كثيرة لا يحتاجون فيها الإنترنت، حتى وقت النوم، ويعتبر هذا الأمر من أكثر الأسباب التى تعمل على نفاد البطارية بشكل كبير. 


4- بقاء التطبيقات في الخلفية 
يعمل تشغيل التطبيقات وصفحات الويب في خلفية الهاتف دون غلقها أو تسجيل الخروج منها،  ليس فقط على سرعة نفاد البطارية، وإنما يعمل أيضا على إطالة الوقت الذى يستغرقه الهاتف عند الشحن. 


5- تعيين سطوع الشاشة معظم الوقت 
ويعتبر أحد مصادر استنزاف البطارية الرئيسية هو تعيين سطوع الشاشة بشكل مرتفع جدًا، ولمحاولة عدم إهدار قدرة البطارية يجب تقليل سطوع الشاشة أو تخصيصه لوقت قصير، أو القيام بغلقه نهائيا إذا لا كنت لا تحتاجه.
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