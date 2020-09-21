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أخبار البلد

متستهونش.. اِعرف الفرق بين توصيل الكهرباء القانوني والمخالف

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
استعرض جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الفرق بين التوصيل القانونى للتيار الكهربائي وغير القانونى على النحو التالي:

التوصيل القانوني

١- تقديم طلب توصيل تيار من خلال شركة التوزيع التابع لها.
٢-الاوراق المطلوبة .. صورة بطاقة مالك الوحدة صورة عقد الملكية
 
 ٣-. بعد انتهاء الاجراءات سيتم تركيب عداد كهرباء يحمل اسم مالك الوحدة.

 ٤-.يتمتع المواطن بالمحاسبة الدقيقة علي استهلاكة وفقاَ لاسعار الشرائح.
٥- يتمتع المشترك بخدمة مميزة وجودة عاليه. 

التوصيل غير القانوني

١- اللجوء لتوصيل التيار بشكل غير قانوني يعرضك لغرامة مالية تصل للحبس

٢-يتم المحاسبة بناء علي تقدير محضر سرقة التيار الذي تحرره شرطة الكهرباء او الضبطية القضائية بشركات التوزيع
 
٣- تعتبر القيمة التقديرية لمحضر السرقة غير معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمواطن 

 ٤- يتعرض المواطن لانقطاعات وتذبذب التيار بشكل مستمر
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