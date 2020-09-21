برفقة أبنائها.. أصالة تحتفل بألبومها الجديد لا تستسلم

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صورا جديدة لوالدتها وذلك عبر خاصيه استوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت شام في الصور مع أصالة وأخواتها وهم يحتفلون بالألبوم الجديد لأصاله " لا تستسلم ".
وكشفت أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".
بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".