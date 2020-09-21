برفقة أبنائها.. أصالة تحتفل بألبومها الجديد لا تستسلم

نشرت شام الذهبي ، ابنة الفنانة أصالة صورا جديدة لوالدتها وذلك عبر خاصيه استوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت شام في الصور مع أصالة وأخواتها وهم يحتفلون بالألبوم الجديد لأصاله " لا تستسلم ".





وكشفت أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".



