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مرأة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:04 ص
شام الذهبي وأصالة
شام الذهبي وأصالة
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حياة عبد العزيز
تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو جديدا من كواليس خطوبة ابنة المطربة اصالة "شام الذهبي"، ويظهر في الفيديو آخر استعدادات شام لحفل الخطوبة برفقة خطيبها وشقيقتها.

واحتفلت الفنانة أصالة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها.

تتميز شام الذهبي بإطلالتها المميزة التي تبرز رقتها وتخطف بها الأنظار، فهي تميل إلى ارتداء الملابس ذات الألوان الهادئة مثل البمبي والأبيض والأحمر.

كما تفضل في بعض الأحيان ارتداء الملابس الكلاسيكية عندما تخضع لجلسة تصوير.

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وإليكم صور شام الذهبي..
شام الذهبي شام الذهبي
شام الذهبي شام الذهبي
شام الذهبي شام الذهبي
شام الذهبي شام الذهبي
شام الذهبي شام الذهبي
شام الذهبي شام الذهبي
شام الذهبي شام الذهبي
شام الذهبي شام الذهبي
شام الذهبي شام الذهبي
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