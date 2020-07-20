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مرأة

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:29 ص
يارا نعوم
يارا نعوم
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حياة عبد العزيز
تصدرت يارا نعوم زوجة عماد متعب لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، مؤشر البحث جوجل بعد تداول مستخدمو الفيسبوك منشورا من إحدى السيدات التي اتهمت يارا نعوم بالتنمر والعنصرية ، بسبب نزول "الشغالة" إلى حمام السباحة في أحد الفنادق أو المنتجعات.

وتتألق يارا نعوم في بعض الأحيان أيضا بارتداء الملابس الجريئة التي تبرز أنوثتها.

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يذكر أن زوجة اللاعب عماد متعب يارا نعوم ردت على صفحتها الشخصية بالفيسبوك وتقول "بشأن ما تم تداوله من أخبار مغلوطة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامي وزوجي بالتعدي على حرية بعض الأشخاص بحجة الطبقية ف أحب أن أوضح أنني وزوجي نحترم كافة أطياف المجتمع الذي نحن منه".


ثانيا انني تضامنت مع إدارة المنتجع الذي نقضي فيه العطلة الصيفية عندما وجهوا اللوم لأحد الأسر نظرا لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية دون الالتزام بالملابس المخصصه للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات لذلك حرصا علي  السلامة العامة وسط الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.

‎إلا أن هذه الأسرة قامت بالزج باسمي وباسم زوجي مستغلين شهرته في تشهير واضح وسوف نلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشهير الذي في باطنه نوع من التنمر ضدي وضد زوجي.

‎ ثالثا أوضح أن عماد لم يكن متواجدا وكان في إحدى رحلات الصيد وعقب عودته وعلمه، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التشهير أخيرا أؤكد احترامنا لكافة اطياف المجتمع وأن ما حدث لا يرقى إلا أنه نوع من أنواع التشهير المتعمد وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وإليكم صور يارا نعوم..
يارا نعوم يارا نعوم
يارا نعوم يارا نعوم
يارا نعوم يارا نعوم
يارا نعوم يارا نعوم
يارا نعوم يارا نعوم
يارا نعوم يارا نعوم
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