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رياضة

مع عماد متعب.. يارا نعوم تتألق مع أطفالها.. شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:24 ص
يارا نعوم وعماد متعب
يارا نعوم وعماد متعب
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مصطفى كرم

شاركت يارا نعوم زوجة الكابتن عماد متعب جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة لها مع زوجها وأطفالها من عيادة طبيب الأسنان الخاص بهم.

واعتمدت يارا نعوم على المكياج الهادئ وهو ما أعطاها شكلا جماليا وجذابا، نالت إعجاب متابعيها.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين " منورين" و "القمر واسرتها" و " ماشاء الله عليكم ربنا يخليكو لبعض" و "الله على الجمال".

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يذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".

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