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فن

الكراش.. نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور لها.. شاهد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت نرمين الفقى قائلة "مساء الخير علي الناس الحلوه".


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

ملكة - القمر - منور - احلى مسا على الكراش


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وأحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".


حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
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