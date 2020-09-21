ما هي حقوق الابن على والده.. باحث بالأزهر يرد.. فيديو

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، إنه كما للوالد حق على ولده، فإن للولد حق على والده.





وأضاف، سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف، أن سيدنا عمر بن الخطاب، لخص حقوق الولد على والده في هذه النقاط "أن يحسن اسمه وأن يحسن اختيار أمه، وأن يعلمه شيئا من القرآن وأن يحسن تأديبه.





وأشار إلى أن الإبن على أن يحسن معاملة والده ويطيعه في كل ما يأمر به من الخير، مناشدا كل أب أن يكون رحيما شفوقا بأولاده.





القرآن أمرنا بالمعروف مع الوالدين





قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن القرآن الكريم أمرنا بعدم معصية الوالدين حتى إن تعارضت المصلحة.

شاهد أيضًا: علي جمعة: 10 أعمال من بر الوالدين تمنح تأشيرة دخول الجنة





واستشهد عبدالمعز، بأن الإمام مالك - رضى الله عنه – ورد له أنا رجُلً جاء إليه يسأله قال: إن أبى فى السودان "ويقصد السودان فى هذه الفترة ليست البلد ولكنها قارة أفريقيا" ويطلب منى أن أتيه وأمى تمنعنى فماذا أفعل؟، فقال له الإمام مالك: أطع أباك ولا تعصى أمك. والمعنى أنه يجب على الأبناء طاعة الوالدين ومحاولة ارضائهم لنيل برهم.





وتابع : "الوالدين لو دعوا إلى الرذيلة أو الشرك، وهذا أعلى ذنب على الإطلاق، فلا تطعهما، وصاحبهما فى الدنيا معروفا، يعنى تفضل ملازم لهم وتعاملهم بالمعروف".



