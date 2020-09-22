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مرأة

فوائده.. لا تكثرى من تناول الليمون لهذه الأسباب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
الليمون
الليمون
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لمياء الياسين
أضرار الليمون كثيرة، فهو يتسبب فى العديد من المشاكل الصحية عند الإفراط فى تناوله إليك أضرار الليمون على الأسنان وكيفية تجنب أضراره.

أضرار الشاى بالليمون:
يخلص جسمك من الماء الزائد فهو يطرد الكميات الزائدة من الصوديوم عبر البول ويسبب الجفاف وتهيج المثانة، وقد يزيد هذا من الرغبة في التبول في كثير من الأحيان.

أضرار الليمون على الأسنان:
يؤدي الإفراط في تناول ماء الليمون إلى إزالة المعادن الحمضية لـ مينا الأسنان.

أضرار ماء الليمون على معدة فارغة
ويُعتقد أيضًا أن تناول ماء الليمون على معدة فارغة يؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء، على الرغم من عدم وجود دليل يدعم ذلك.

أضرار الليمون لمرضى السكرى
عصير الليمون له تفاعلات مع الكثير من الأدوية مثل مضادات الكالسيوم لا توجد معلومات كافية عن التفاعلات التي قد تحدث لماء الليمون مع الأعشاب.

أضرار الليمون وتقرحات المعدة
الليمون الساخن على معدة فارغة يتسبب فى العديد من المشاكل للمعدة والتقرحات خاصة على معدة فارغة صباحا لذا عليك التوقف عن الإفراط فى تناوله فى الصباح لصحتك.
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