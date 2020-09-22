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النمنم: جهد وتميز شخصية هيكل ساهموا في قربه من الرئيس جمال عبد الناصر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:10 م
النمنم
النمنم
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الموهبة والمجهود والظرف العام بحدوث ثورة 1952 ساهموا في نجاح الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وفي هذا الوقت أصبح العالم كله يركز على المنطقة العربية، وكان هناك اهتمام كبير بما يجري ويحدث في مصر.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن قسم الحوادث من أهم الاقسام الموجودة في الصحافة، خاصة أنها ترصد خلل المجتمع، ولكن إذا تمت ممارسة العمل فيه بحرفية ونزاهة.

وأكد وزير الثقافة السابق، أن جهد وتميز شخصية هيكل ساهموا في قربه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وان حلمي سلام رئيس تحرير جريدة المصور كان أكثر المقربين بالرئيس جمال عبد الناصر، وإحسان عبد القدوس وغيرهم، ولكن هؤلاء الصحفيين لم يكونوا يفهموا "عبد الناصر" جيدا.

وأشار إلى أن العلاقة تطورت بين هيكل وعبد الناصر في الستينات، لافتًا إلى أن مجموعة الصحفيين بدأوا يتساقطوا واحد تلو الأخر، واكتملت الحلقة بالقاء القبض على مصطفى أمين عام 1956، وكان بينهما كيمياء إنسانية ساهمت في قربهم من بعض.
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