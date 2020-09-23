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فن

في ذكرى وفاة آمال زايد.. ابنتها أصبحت فنانة مشهورة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم 23 سبتمبر ذكري وفاة الفنانة آمال زايد والتي تميزت بأدوارها الجميلة، صدى البلد رصدت في هذا التقرير أبرز المعلومات :
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ولدت آمال زايد في 27 سبتمبر 1910 – بدأت التمثيل بالشكل الاحترافي في عام 1937 بدور صغير خلال فيلم "سلامة في خير" مع نجيب الريحاني – قدمت بعد ذلك عدة أدوار صغيرة وأخرى ثانوية، في عام 1944.

واعتزلت التمثيل وعادت إليه ثانية في عام 1959  حيث جسدت دور الأم بغالبية أعمالها في السينما.

والتحقت بالفرقة القومية بفترة من حياتها، وشاركت في 32 مسرحية وعملت في الإذاعة واستمرت بالتمثيل حتى وفاتها عام 1972.

وتزوجت في عام 1943 من "عبد الله المنياوي "وأنجبت ابنتهما الممثلة معالي زايد، وبعده وفاته تزوجت من الممثل "عبد الخالق صالح" واستمر زواجهما حتى وفاتها، وأختها الصغرى هي الممثلة جمالات زايد.




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