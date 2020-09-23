نوموفوبيا .. من هم أكثر عرضة لـ رهاب ترك الهاتف

أبلغ الكثير من الناس عن شعورهم بالقلق عندما ينسون هواتفهم وقد صيغ مصطلح " نوموفوبيا " لوصف هذا الشعور.









وجد الباحثون أن رهاب النوم مرتبط بسمات مثل الحساسية بين الأشخاص والوسواس القهري، وقد يكون استخدام هاتفك مشكلة إذا بدأ في التداخل مع أدائك اليومي.









ووفقا لموقع health line ، يوصي الخبراء بتخصيص أوقات للابتعاد عن هاتفك للحفاظ على استخدامك ضمن حدود صحية.









لتقييم من هم أكثر عرضة لمشاعر الرهاب، درس فريق من الباحثين مؤخرًا 495 بالغًا برتغاليًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا وتم إعطاء المشاركين في الدراسة استبيانين لإكمالهما.





الأول تعامل مع اعتمادهم على هواتفهم المحمولة واستكشفت الثانية أي أعراض للاضطرابات العقلية التي كانوا يعانون منها ، مثل القلق ، ومشاعر عدم الكفاءة ، أو الوسواس القهري.





وجد فريق البحث أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم كل يوم ، زاد التوتر الذي شعروا به عندما كانوا بدونها.



