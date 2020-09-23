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حوادث

داخل مخبأ سرى بسيارة.. ضبط ٢٢ قطعة سلاح نارى و١٥ ألف قرص مخدر بالمنيا.. صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 22 قطعة سلاح نارى وذخائر و15500 قرص مخدر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن المنيا من ضبط ( 21 بندقية خرطوش ، بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، 15500 قرص مخدر ، 2 هاتف محمول ) بحوزة (عامل زراعى، حاصل على دبلوم – مقيمان بمحافظة المنيا – لهما معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالهما سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى ، داخل مخبأ سرى بالسيارة أعد خصيصًا لأغراض التهريب.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين للإتصال بعملائهما واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.
  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
داخل مخبأ سرى بسيارة.. ضبط ٢٢ قطعة سلاح نارى و١٥ ألف قرص مخدر بالمنيا.. صور
داخل مخبأ سرى بسيارة.. ضبط ٢٢ قطعة سلاح نارى و١٥ ألف قرص مخدر بالمنيا.. صور
داخل مخبأ سرى بسيارة.. ضبط ٢٢ قطعة سلاح نارى و١٥ ألف قرص مخدر بالمنيا.. صور
داخل مخبأ سرى بسيارة.. ضبط ٢٢ قطعة سلاح نارى و١٥ ألف قرص مخدر بالمنيا.. صور
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