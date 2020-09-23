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حوادث

حبس المتهم بركل فتاة أثناء استقلاله توك توك فى سوهاج 4 أيام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:19 م
حبس متهم
حبس متهم
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أنغام الجنايني
قررت النيابة العامة بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لركله فتاة وهي تسير على إحد الأرصفة، أثناء استقلاله "توكتوك" بإحد الشوارع .

واستمعت النيابة لأقوال المتهم والفتاة، ووجهت له تهمتي التحرش الجسدي واللفظي عليها بالطريق العام.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا بتداول بعض الأشخاص لمقطع فيديو تم تصويره من كاميرا للمراقبة يظهر فيه شاب وهو يركل فتاة أثناء سيرها على إحد أرصفة الشارع بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "م. ع.م"، 24 عامًا، ويقيم بدائرة المركز، وبمواجهته بما جاء بالفيديو وتحريات فريق البحث، اعترف بارتكابه للواقعة وعلل سبب ارتكابه الواقعة أنه عاكس الفتاة في أول الشارع فبصقت عليه الأمر الذي أثار حفيظته، وقرر الانتقام منها، وجعله أثناء استقلاله التوكتوك يركلها من الخلف بقدمه حتى سقطت على الأرض.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أصدرت قرارها المُتقدم.
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