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الوحيدة من مصر.. اختيار لميس سلامة للمشاركة في الملتقى الإعلامي العربي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية لميس سلامة ، إنه تم اختيارها فى الملتقى الإعلامي العربي المقام كل عام بالكويت ، ولأول مرة يقام " أون لاين " ، بسبب أزمة فيروس كورونا ، لافتة إلى أنه تم اختيارها لإدارة جلسة من جلسات الملتقى هذه السنة.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، الذى يرأس تحريرة الكاتب الصحفى أحمد حمدى،  أنها الاعلامية الوحيدة من مصر التى تم  اختيارها في هذا الملتقى ، الذي يقام في دولة الكويت منذ عدة سنوات.

 وأشارت  الإعلامية لميس سلامة ، إلى أن ملتقى الإعلام العربى يشمل نخبة من الإعلاميين الذين يديروا الجلسات ، بالاضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنانين ، موضحة أن دورة العام الماضى للملتقى كانت الفنانة إسعاد يونس من  المتحدثين الموجودين بالتقى.

وتابعت  الإعلامية لميس سلامة ، أن الفنان حسين الجسمى ايضًا من ضمن الفنانين المتابعين والمشاركين بالملتقى ، كما أن الملتقى يناقش قضايا تهم الإعلام ورغم الظروف الحياة مستمرة .

وأكدت  الإعلامية لميس سلامة ، أن الملتقى الإعلامى العربى  كبير جدًا ، وكل إعلامى ينتظره من عام لأخر بكل شغف ، موضحة أن الملتقى تم بالكامل أون لاين ، وحتى المتابعة والمشاركة من كافة أنحاء العالم يتابعونه لحظة بلحظة عن طريق الانترنت .
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