الوحيدة من مصر.. اختيار لميس سلامة للمشاركة في الملتقى الإعلامي العربي

قالت الإعلامية لميس سلامة ، إنه تم اختيارها فى الملتقى الإعلامي العربي المقام كل عام بالكويت ، ولأول مرة يقام " أون لاين " ، بسبب أزمة فيروس كورونا ، لافتة إلى أنه تم اختيارها لإدارة جلسة من جلسات الملتقى هذه السنة.





الإعلامية لميس سلامة ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، الذى يرأس تحريرة الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنها الاعلامية الوحيدة من مصر التى تم اختيارها في هذا الملتقى ، الذي يقام في دولة الكويت منذ عدة سنوات. وأضافتاختيارهافيالذيفي





وأشارت الإعلامية لميس سلامة ، إلى أن ملتقى الإعلام العربى يشمل نخبة من الإعلاميين الذين يديروا الجلسات ، بالاضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنانين ، موضحة أن دورة العام الماضى للملتقى كانت الفنانة إسعاد يونس من المتحدثين الموجودين بالتقى.





وتابعت الإعلامية لميس سلامة ، أن الفنان حسين الجسمى ايضًا من ضمن الفنانين المتابعين والمشاركين بالملتقى ، كما أن الملتقى يناقش قضايا تهم الإعلام ورغم الظروف الحياة مستمرة .



