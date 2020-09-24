اداب جامعة عين شمس: توفير المناهج على اسطوانات مدمجة يتم توزيعها بعد دفع المصروفات

قالت الدكتور حنان كامل وكيل شئون كلية الاداب بجامعة عين شمس ان نظام الامتحانات الالكترونية ليس بنظام مستجد داخل الجامعة ولكن تعمل به الكلية منذ اكثر من ثمان سنوات داخل جميع الاقسام ، حيث يشمل الامتحان العديد من اسئلة الاختيار من متعدد وتحديد الاجابة الصحيحة وسؤال مقالي ويتم تصحيح ورقة الامتحان من خلال جهاز التصحيح الالكتروني.

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وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن الامتحانات الالكترونية تعمل علي حفظ حقوق الطلاب وذلك عن طريق منع تدخل الايدي البشرية سواء بالتصحيح أو المراجعة ، مشيرة الي ان الامتحانات المقالي لا تشمل المنهج بأكمله مما يعمل علي استهانة الطلاب ببعض اجزاء المنهج والتي تعد عائق داخل سوق العمل علي عكس الامتحانات الالكترونية التي تشمل المنهج بأكمله





وأضافت "كامل " ان طلاب كلية الاداب مدربة علي ممارسة الامتحانات الالكترونية وان الكلية استعددت لتجهيز بنوك الاسئلة لامتحانات العام الجديد، مؤكدة علي أنه لا زيادة بمصروفات الكلية ولكن ذلك ما الا اضافة للمصروفات الخاصة بالكتب بعد ان كان يتم دفعها منفصلة.





وأشارت "حنان " ان الكلية حرصت علي توفير كتب المناهج الكترونيا من خلال اسطوانات مدمجة يتم توزيعها بعد دفع المصروفات علي الطلاب ، فبعد ان كان يدفع الطالب اكثر من ثمانين جنية بالكتاب الورقي سيدفع ثلاثين جنية باسطوانة المادة الواحدة وذلك لمنع استغلال المكاتب الخارجية للطلبة .



