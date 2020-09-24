لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. مواعيد الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد الدخول علي موقع التنسيق الالكتروني للحصول علي أذن الدفع وتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات وحجز موعد لتسليم الأوراق بالمكتب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

تقرر أن يكون بدء إدخال البيانات علي موقع التنسيق الالكتروني بداية من يوم الموافق السبت 26/9/2020حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا.





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• يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.





• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.





وهناك تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية):





• علي الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية(قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج.





• سيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

• يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية(أ) "وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

• يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.





• إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرســــال نسخـــــــة الكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت بهذا الشأن، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (AT.I & SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

• وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان A.C.T الذي تم أقرته وزارة التربية والتعليم هذا العام ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماده كامتحان مكافئ للسات فعليه الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.





طرق التعرف علي نتيجة الترشيح

• النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع .





ملاحظات هامة :

• سيتم لاحقًا الإعلان عن الموعد الذي سيتم تحديده للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية) لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات للقدرات.





• بالنسبة للطلاب الحاصلين على بعض الشهادات المعادلة الأجنبية التي تتأخر إعلان نتائجها، سيتم إتاحة الفرصة أمامهم ومنحهم الوقت الكافي للتقدم بأوراقهم فور الانتهاء من إعلان نتائج هذه الشهادات، وإتمام تصديق الشهادات الحاصلين عليها، واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات.