AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: البحيرة الأولى في طلبات التصالح بأكثر من 166 ألف طلب.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:34 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولى في أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء بـ 6568 طلب تصالح، اليوم الخميس، بإجمالي 166 ألفا و344 طلبا.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن محافظة القاهرة جاءت في المركز الثاني بعدد طلبات تصالح بلغ 5638 طلبا.

وتابع "قاسم أن نسبة التخفيض في سعر المتر الخاص بطلبات التصالح، ارتفع من 30% إلى 70% في بعض المناطق الشعبية، وهو ما يدل على الاستجابة الكبيرة التي تقدمها محافظة القاهرة للأهالي، مضيفا أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ناشد المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي خلال التصالح في مخالفات البناء.

وأكد قاسم، أن محافظة الإسماعيلية قامت بتخفيض رسوم التصالح 15% كنسبة إضافية على التخفيض الأساسي، كما أن بورسعيد قدمت تخفيضا بقيمة 30% في حي الجنوب.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى مليون و400 ألف حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: مليون و١٠٠ ألف طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن بقيمة ٦.٩ مليار جنيه

التنمية المحلية: 6.9 مليار جنيه حصيلة طلبات التصالح حتى الآن

التنمية المحلية: مليون و200 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى اليوم

التنمية المحلية: المنوفية أكثر محافظات الجمهورية في طلبات التصالح و20 ألف طلب في القاهرة

متحدث التنمية المحلية: نتلقى حوالي 80 ألف طلب يوميا للتصالح بمخالفات البناء

مراعاة للمواطنين.. المحافظات تخفض قيم التصالح للمرة الثانية

ترشيحاتنا

ننشر أول صور لمتهمي الفيرمونت عقب تسلمهم من الإنتربول الدولي

شذوذ وجثة .. تفاصيل مقتل عامل على يد صديقه بالشرقية

طريقة تسوية الرقاق بـ 3 وصفات مختلفة

مد الفترة لـ 30 أكتوبر.. مدبولى: أدعو جميع المواطنين للتقدم فورا لإنهاء إجراءات التصالح

محمد صلاح خارج القائمة .. تشكيل ليفربول أمام لينكولن سيتي بـ كأس الرابطة

قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد محجوب رئيسا لجامعة الأقصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

بهدف قضاء عطلة مع أصدقائه.. أب يعرض حياة طفله للخطر ويواجه عقوبة السجن

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا