التنمية المحلية: البحيرة الأولى في طلبات التصالح بأكثر من 166 ألف طلب.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولى في أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء بـ 6568 طلب تصالح، اليوم الخميس، بإجمالي 166 ألفا و344 طلبا.





وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن محافظة القاهرة جاءت في المركز الثاني بعدد طلبات تصالح بلغ 5638 طلبا.





وتابع "قاسم أن نسبة التخفيض في سعر المتر الخاص بطلبات التصالح، ارتفع من 30% إلى 70% في بعض المناطق الشعبية، وهو ما يدل على الاستجابة الكبيرة التي تقدمها محافظة القاهرة للأهالي، مضيفا أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ناشد المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي خلال التصالح في مخالفات البناء.





وأكد قاسم، أن محافظة الإسماعيلية قامت بتخفيض رسوم التصالح 15% كنسبة إضافية على التخفيض الأساسي، كما أن بورسعيد قدمت تخفيضا بقيمة 30% في حي الجنوب.





وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى مليون و400 ألف حتى الآن.