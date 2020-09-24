صيدلة عين شمس تحتفل باليوبيل الفضي لتأسيسها

وأوضحت الدكتورة أماني أسامة، وكيل شئون كلية الصيدلية لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، أن إقبال الطلاب على الأنشطة الطلابية هذا العام شديد وبشكل مفاجئ، وذلك لما مر به الطلاب في ظل ظروف أزمة كورونا وحظر التجول.

وأضافت أسامة، لـ "صدى البلد"، أن كلية الصيدلة اهتمت بالأنشطة عن طريق التعليم الهجين، حيث أقامت مسابقة للرسم وتم اختيار أفضل ثلاثة رسومات على مستوى الكلية ومكافأتهم.









وأكدت على إقامة بعض الانشطة الطلابية مباشرة داخل الحرم الجامعي مثل "الجيم وكرة القدم والشطرنج وغيرها"، وذلك باتخاذ جميع الخطوات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتقليل الأعداد إلى ربع العدد المطلوب اشتراكه.







