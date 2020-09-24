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تعليم

صيدلة عين شمس تحتفل باليوبيل الفضي لتأسيسها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:20 م
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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حسام الفقي
أقامت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس اليوم الخميس احتفالية باليوبيل الفضي للكلية بمناسبة مرور ٢٥ عاما على تأسيسها بحضور كل من ساهم في تطوير الكلية علي مدار ٢٥ سنة.


قالت د. مها فاروق عميد الكلية إن الاحتفالية شهدت تكريم نخبة من كبار الأساتذة ورؤساء الأقسام العلمية و مديري الوحدات و كبار الاداريين.


وأوضحت الدكتورة أماني أسامة، وكيل شئون كلية الصيدلية لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، أن إقبال الطلاب على الأنشطة الطلابية هذا العام شديد وبشكل مفاجئ، وذلك لما مر به الطلاب في ظل ظروف أزمة كورونا وحظر التجول.


وأضافت أسامة، لـ "صدى البلد"، أن كلية الصيدلة اهتمت بالأنشطة عن طريق التعليم الهجين، حيث أقامت مسابقة للرسم وتم اختيار أفضل ثلاثة رسومات على مستوى الكلية ومكافأتهم.


وأكدت على إقامة بعض الانشطة الطلابية مباشرة داخل الحرم الجامعي مثل "الجيم وكرة القدم والشطرنج وغيرها"، وذلك باتخاذ جميع الخطوات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتقليل الأعداد إلى ربع العدد المطلوب اشتراكه.


وأضافت أن الشئون الطبية بالجامعة اهتمت بتوفير عربات إسعاف مخصصة لإنقاذ الطلاب داخل الحرم وأطباء متخصصين، مشيرا إلى استعداد كلية الصيدلة لاستقبال الطلاب سواء داخل الحرم الجامعي أو بالتعليم الهجين.
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