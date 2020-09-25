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سيارات

رسميا انفينتي تطرح السيارة الجديدة infiniti qx60 .. صور

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:02 م
انفينيتي infiniti
انفينيتي infiniti qx60
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اشرف عطية
أعلن عملاق صناعة السيارات انفينيتي عن طرح السيارة انفينيتي infiniti qx60 مونوجراف، والتي يتم الآن اختبارها تمهيدا للجيل القادم من الطراز وجاءت انفينيتي infiniti qx60 بتصميم مقارب للطراز النهائي المتوقع طرحة بشكل رسمي عام 2021 .


تنتمي انفينيتي infiniti qx60 لفئة السيارات الكروس اوفر و التي يعشقها الكثير من محبي السيارات نظرا لأرتفاعه عن الارض و مساحات تخزينها الكبيرة مما يجعلها سيارة عائلية من المقام الاول . 

تأتي انفينيتي infiniti qx60 بمقدمة رياضية وشبك أمامي بارز مما يجعلها اكثر فخامة و اناقة و بها فتحات تهوية رأسية وغطاء محرك طويل يوحي بالهيبة و يقول ان اسفلة محرك جبار . 

جاءت انفينيتي infiniti qx60 بسقف أسود مصقول بفتحة سقف بانورما كهربائية و سبويلر أسود خلفي و فوانيس خلفية بعرض السيارة بالكامل من الخلف تجعلها اكثر جاذبية . 

انفينيتي infiniti qx60 تأتي بمحرك 4 سلندر تيربو 2000 سي سي بقوة 272 حصان وعزم دوران 379 نيوتن متر و مدعمة بثلاثة صفوف مقاعد لتستوعب عدد ركاب اكبر . 

يذكر أن شركة انفينيتي للسيارات الفارهة هي شركة تابعة لشركة نيسان اليابانية و هي تعتزم منافسة شركات صناعة السيارات الفارهة الألمانية مثل  "مرسيدس بنز" و"أودي" و"بي.إم.دبليو" من خلال تصنيع محرك جديد ذو 6 صمامات .
رسميا انفينتي تطرح السيارة الجديدة infiniti qx60 .. صور
رسميا انفينتي تطرح السيارة الجديدة infiniti qx60 .. صور
رسميا انفينتي تطرح السيارة الجديدة infiniti qx60 .. صور
رسميا انفينتي تطرح السيارة الجديدة infiniti qx60 .. صور
رسميا انفينتي تطرح السيارة الجديدة infiniti qx60 .. صور
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رسميا انفينتي تطرح السيارة الجديدة infiniti qx60 .. صور

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