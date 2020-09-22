AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

50 % من السيارات التي نراها في الشارع لونها أبيض أو أسود .. تعرف على السبب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:01 م
سيارات سوداء
سيارات سوداء
Advertisements
اشرف عطية
عندما يدقق في السيارات التي نراها تسير في الشارع او بجانبنا سنجد ان 50 % منها اما سوداء اللون او بيضاء اللون وقد قامت مؤخرا منظمة امريكية بعمل دراسة في هذا الشأن . 


أشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف السيارات الجديدة في 2019 بالأخص اما سوداء اللون او بيضاء اللون ووجد ان اللون الابيض متواجد بنسبة 39% بينما اللون الاسود متواجد بنسبة 16%  و الرمادي بنسبةـ 13% اما الفضي فجاء بنسبة 10% من الجمالي السيارات في 2019 .

و علي صعيد اخر قما بسؤال خبير في مجال السيارات حول هذة الموضوع و قد اجاب قائلا " توجد الكثير من العوامل التي تجعل العملاء يفضلون الابيض و الاسود لأن هذه الألوان تظل جيدة ومقبولة على مدار الأعوام، على عكس بعض الألوان الغير تقليدية التي نفقد الشغف بها بمرور الوقت .

والكثير من توكيلات السيارات  تقوم بطلب السيارات بيضاء و سوداء و رمادية و فضية بسبب كثر الطلب عليها تاكين باقي الالوان حتي شركة مرسيدس عندما طرحت طراز إس كلاس قامت بطرح 3 درجات مختلفة فقط من اللون الاسود و حققوا التلاثة رواجا كبيرا وقتها فالأسود يعتبر ملك الالوان بالرغم انة في الصيف يقوم بأمتصاص الحرارة و يجعل مقصورة السيارة ساخنة في الشمس و لكن بالرغم من ذلك يعشقة الكثيرون .  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أكثر ألوان الطلاء شعبية في عالم السيارات

هل لون السيارة يؤثر على استهلاك الوقود؟.. تعرف على التفاصيل

لو خطوبتك قربت.. خبيرة أبراج تكشف لون الفستان المناسب لكل برج

لادا تطرح سيارة شبابية Xray cross ..فيديو

تعرف على أهم مواصفات نيسان سفاري 2021 .. صور

أنيقة وعلى الموضة .. أجمل إطلالات رضوى الشربيني

ترشيحاتنا

أفريقيا في قلب الرئيس.. السيسي يدافع عن القارة السمراء أمام العالم بالأمم المتحدة | تفاصيل

الأهلي يؤجل الإعلان عن الصفقات الجديدة بسبب أجايي وجيرالدو

رغم هروبه للتعاون ..شوبير يكشف عن إمكانية عودة كارتيرون لتدريب الزمالك

خاص| تفاصيل العرض المغربي للتعاقد مع جيرالدو

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

سعر شيري أريزو chery arrizo 5 اليوم في مصر .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب

بكتف واحد.. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

في عيد زواجهما الـ85.. نصائح ذهبية من زوجين معمرين لحياة زوجية سعيدة ومديدة