50 % من السيارات التي نراها في الشارع لونها أبيض أو أسود .. تعرف على السبب

عندما يدقق في السيارات التي نراها تسير في الشارع او بجانبنا سنجد ان 50 % منها اما سوداء اللون او بيضاء اللون وقد قامت مؤخرا منظمة امريكية بعمل دراسة في هذا الشأن .









أشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف السيارات الجديدة في 2019 بالأخص اما سوداء اللون او بيضاء اللون ووجد ان اللون الابيض متواجد بنسبة 39% بينما اللون الاسود متواجد بنسبة 16% و الرمادي بنسبةـ 13% اما الفضي فجاء بنسبة 10% من الجمالي السيارات في 2019 .





و علي صعيد اخر قما بسؤال خبير في مجال السيارات حول هذة الموضوع و قد اجاب قائلا " توجد الكثير من العوامل التي تجعل العملاء يفضلون الابيض و الاسود لأن هذه الألوان تظل جيدة ومقبولة على مدار الأعوام، على عكس بعض الألوان الغير تقليدية التي نفقد الشغف بها بمرور الوقت .



