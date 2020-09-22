50 % من السيارات التي نراها في الشارع لونها أبيض أو أسود .. تعرف على السبب

عندما يدقق في السيارات التي نراها تسير في الشارع او بجانبنا سنجد ان 50 % منها اما سوداء اللون او بيضاء اللون وقد قامت مؤخرا منظمة امريكية بعمل دراسة في هذا الشأن .
أشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف السيارات الجديدة في 2019 بالأخص اما سوداء اللون او بيضاء اللون ووجد ان اللون الابيض متواجد بنسبة 39% بينما اللون الاسود متواجد بنسبة 16% و الرمادي بنسبةـ 13% اما الفضي فجاء بنسبة 10% من الجمالي السيارات في 2019 .
و علي صعيد اخر قما بسؤال خبير في مجال السيارات حول هذة الموضوع و قد اجاب قائلا " توجد الكثير من العوامل التي تجعل العملاء يفضلون الابيض و الاسود لأن هذه الألوان تظل جيدة ومقبولة على مدار الأعوام، على عكس بعض الألوان الغير تقليدية التي نفقد الشغف بها بمرور الوقت .
والكثير من توكيلات السيارات تقوم بطلب السيارات بيضاء و سوداء و رمادية و فضية بسبب كثر الطلب عليها تاكين باقي الالوان حتي شركة مرسيدس عندما طرحت طراز إس كلاس قامت بطرح 3 درجات مختلفة فقط من اللون الاسود و حققوا التلاثة رواجا كبيرا وقتها فالأسود يعتبر ملك الالوان بالرغم انة في الصيف يقوم بأمتصاص الحرارة و يجعل مقصورة السيارة ساخنة في الشمس و لكن بالرغم من ذلك يعشقة الكثيرون .