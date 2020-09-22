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سيارات

مواصفات وأسعار شيري تيجو 3 chery tiggo.. صور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
شيري تيجو 3 chery
شيري تيجو 3 chery tiggo
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اشرف عطية
ينافس التنين الصيني بقوة في مجال السيارات في مصر، ومن أبرز الموديلات التي يعتمد عليها في المنافسة الـ suv لأنها فئة مطلوبة بين عشاق السيارات نظرا لارتفاعها عن الأرض وكبر مساحتها الداخلية.


وفي هذا السياق، نستعرض سعر ومواصفات شيري تيجو 3 chery tiggo اليوم في مصر.




تنتمي السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo لفئة السيارات متعددة الاستخدامات suv، وتأتي في مصر بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 126 حصانا وعزم دوران 160 نيوتن متر، وتعمل السيارة بتعليق خلفي مستقبل ثنائي الوصلات وتعليق خلفي ماكفرسون مستقل مع نظام توجيه HPS وعجلات ألومنيوم 17 بوصة.


مواصفات شيري تيجو 3 chery tiggo
تأتي السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo بنظام الجر الأمامي، ومحركها متصل بفتيس أوتوماتيك DVVT  وتتميز تيجو 3 بالعديد من المواصفات التي تشمل وسائل أمان منها مستشعرات خاصة بالركن ونظام ايموبليزر لمنع سرقة السيارة.


السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo تأتي بأيرباج أمامي وفرامل ABS وEBD وكاميرا في الخلف، كما يتوفر لها عجلات 17 بوصة وتأتي في الداخل مزودة بشاشة 8 بوصة وفتحة سقف كهرباء وبلوتووث وتعديل كرسي السائق والراكب الأمامي.


أبعاد شيري تيجو 3 chery tiggo
ويبلغ طول شيري تيجو 3 chery tiggo حوالي 4.41 متر وعرضها 1.76 متر وارتفاعها 1.65 متر وقاعدة العجلات 1.5 1 متر، وترتفع السيارة عن الأرض 190 مم مع إمكانية تخزين 550 لترا في الحقيبة الخلفية دون طي المقاعد الخلفية، ويتوفر للسيارة مكابح أمامية وخلفية قرصية.


سعر شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر
تأتي السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo بسعر 239.000 جنيه.
مواصفات وأسعار شيري تيجو 3 chery tiggo.. صور
مواصفات وأسعار شيري تيجو 3 chery tiggo.. صور
مواصفات وأسعار شيري تيجو 3 chery tiggo.. صور
مواصفات وأسعار شيري تيجو 3 chery tiggo.. صور
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