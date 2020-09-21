أشياء يجب فحصها في السيارة قبل الشراء.. فيديو

يتجه الكثير من محبي السيارات لشراء السيارات المستعملة لأنها تكون أرخص ثمنا وتوفر علي الشاري عناء التراخيص والرسوم ولكن يجب علي المشتري أن يتوخي الحذر قبل الشراء وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع









يجب أن تأخذ في الحسبان أنك قد تتعرض لظروف تضطرك أن تبيع السيارة في أي وقت فيجب أن تكون السيارة بحالة جيدة ويجب أن تختار ماركة سهلة في إعادة بيعها يجب عليك عند شراء سيارة أن تشتريها كبائع وليس كمشتري ويجب أن تضع نفسك مكان المشتري الذي ستبيع له السيارة في أي وقت.





الأجزاء الهامة التي يجب فحصها جيدا قبل شراء السيارة المستعملة:





- يعتبر المحرك من أبرز أجزاء السيارة على الإطلاق وأغلاها سعرًا، لذا يجب فحصه جيدًا مع ملاحظة الزيت والماء.





- يجب فحص هيكل السيارة الخارجي والشاسيه والطلاء جيدا للكشف عن تعرض السيارة لحوادث سابقة، كما يجب التأكد من عدم وجود صدأ بالسيارة.





- قم بفحص السيارة من الداخل وتحقق من الأضواء وجميع وظائف السيارة لبيان أي عطل فيها قبل الشراء.





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