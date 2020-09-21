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سيارات

مواصفات وسعر معشوقة الشباب فولكس فاجن جولف volkswagen golf .. صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:01 م
فولكس فاجن جولف volkswagen
فولكس فاجن جولف volkswagen golf
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اشرف عطية

ينتظر محبو السيارات الرياضية الهاتشباك اصدار جولف من العملاق الالماني فولكس فاجن خصوصا الشباب لأن سيارة فولكس فاجن جولف volkswagen golf تعتبر ايقونة السيارات الرياضية علي مستوي العالم من جيلها الاول في السبعينيات. 




وفي هذا السياق نستعرض مواصفات و سعر فولكس فاجن جولف volkswagen golf


تنتمي فولكس فاجن جولف volkswagen golf لفئة السيارات الهاتشباك و تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات 1200 سي سي تربو، قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 175 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات . 



فولكس فاجن جولف volkswagen golf تعمل بمنظومة الجر الأمامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 9.9 ثانية بمتوسط استهلاك 5.3 لتر بنزين لكل 100 كم.


مواصفات فولكس فاجن جولف volkswagen golf


السيارة فولكس فاجن جولف volkswagen golf متاحة بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ابرزها الايرباج ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات .


كماليات فولكس فاجن جولف volkswagen golf


فولكس فاجن جولف volkswagen golf متاحة بجنوط سبور 17 انش و فوانيس شبورة أمامية وخلفية و مرايات ضم كهرباء مع إضاءة المصابيح الأمامية LED و كاميرا خلفية و سبويلر خلفي و نظام ذكي لركن السيارة و مثبت سرعة و تكييف و زر بصمة لتشغيل و ايقاف المحرك بدون مفتاح .


سعر فولكس فاجن جولف volkswagen golf

تباع فولكس فاجن جولف volkswagen golf بسعر 389.900 جنيه . 
مواصفات وسعر معشوقة الشباب فولكس فاجن جولف volkswagen golf .. صور
مواصفات وسعر معشوقة الشباب فولكس فاجن جولف volkswagen golf .. صور
مواصفات وسعر معشوقة الشباب فولكس فاجن جولف volkswagen golf .. صور
مواصفات وسعر معشوقة الشباب فولكس فاجن جولف volkswagen golf .. صور
مواصفات وسعر معشوقة الشباب فولكس فاجن جولف volkswagen golf .. صور
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