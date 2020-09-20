سعر تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 الكهربائية.. صور

تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 وهي سيارة هجين تعمل بالبنزين و الكهرباء . يتجه العالم الآن إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، والحد من تلوث الهواء، لذلك طرح العملاق الياباني السيارة









تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 تأتي بمحرك بنزين 4 سلندر 1800 سي سي بجانب محركين كهربائيين، وهو ما يتيح للسيارة قوة مجمعة تبلغ 121 حصان وعزم دوران يبلغ 304 نيوتن متر ، وتنقل هذه القوة الي العجلات الخاصة بالسيارة بمساعدة من ناقل حركة CVT .





تعمل تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 بنظام الهايبرد بشكل مزدوج ما بين استخدام محرك وقود و موتور كهربائي وتتميز بقدرتها على التوفير في استهلاك الوقود وتحافظ على البيئة.









وتتمتع تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 بوسائل أمان في مقدمتها: أنظمة فرامل (ABS) و (BA) و (EBD)، فضلا عن نظام (HILL ASSIST Control) إضافة الي وجود نظام الثبات الإلكتروني المتطور الذي يقوم بدوره في الحفاظ على ثبات السيارة في المنعطفات.





تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 بها شاشة لمس 8 إنش، كاميرا رؤية خلفية، حساسات ركن امامية و خلفية، وشاشة عدادات رقمية 4.2 إنش، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناخ وفتحات تكييف خلفية، مصابيح بتكنولوجيا LED، مثبت سرعة، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، حساس ضوء، حساس مطر، مرايات ضم كهربائية، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الوظائف.







تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 بها توزيع الوسائد الهوائية في كل أنحاء السيارة لتحمي كلًا من السائق والركاب في المقعد الخلفي بعدد ستة وسائد هوائية (DRIVER + PASSENGER + SIDE + CURTAIN SIDE) يدعمها هيكل خارجي صلب عالي القوة لتتجمع كل هذه العوامل لتوفير أقصي درجات الأمان للسائق والركاب.





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