مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

قام وكيل سوزوكي في مصر مؤخرا بطرح السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso والتي تعتبر أرخص سيارة suv في مصر في الوقت الحالي، ونعرض عليكم مواصفاتها وأسعارها.
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فئة السيارات الـ suv تحظى باهتمام شديد من محبي السيارات في مصر نظرا لارتفاعها عن الأرض ومساحة تخزينها الكبيرة، مما يجعلها سيارة عائلية من الطراز الأول.
مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020
تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر بنزين بقوة 67 حصانا وعزم دوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات.
كماليات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020
تأتي السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانيات وتشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وEBD و2 ايرباج وحساسات ركن خلفية وشاشة 7 بوصة تاتش وتأتي بزجاج كهرباء وسنتر لوك وUSB وإعدادات ديجيتال وبلوتوث، ويبلغ طول السيارة 3.6 متر وعرضها 1.52 متر وجنوط 14 إنشا.
أسعار سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020
تباع السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020 في مصر بسعر 145.000 جنيه.