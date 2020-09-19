مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

قام وكيل سوزوكي في مصر مؤخرا بطرح السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso والتي تعتبر أرخص سيارة suv في مصر في الوقت الحالي، ونعرض عليكم مواصفاتها وأسعارها.





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فئة السيارات الـ suv تحظى باهتمام شديد من محبي السيارات في مصر نظرا لارتفاعها عن الأرض ومساحة تخزينها الكبيرة، مما يجعلها سيارة عائلية من الطراز الأول.





مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020

تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر بنزين بقوة 67 حصانا وعزم دوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات.







كماليات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020

تأتي السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانيات وتشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وEBD و2 ايرباج وحساسات ركن خلفية و شاشة 7 بوصة تاتش وتأتي بزجاج كهرباء وسنتر لوك وUSB وإعدادات ديجيتال وبلوتوث، ويبلغ طول السيارة 3.6 متر وعرضها 1.52 متر وجنوط 14 إنشا.









أسعار سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020

