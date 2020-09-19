AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:12 ص
سوزوكي اسبريسو suzuki
سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020
Advertisements
أشرف عطية
قام وكيل سوزوكي في مصر مؤخرا بطرح السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso والتي تعتبر أرخص سيارة suv في مصر في الوقت الحالي، ونعرض عليكم مواصفاتها وأسعارها.
 

اقرأ أيضا:


فئة السيارات الـ suv تحظى باهتمام شديد من محبي السيارات في مصر نظرا لارتفاعها عن الأرض ومساحة تخزينها الكبيرة، مما يجعلها سيارة عائلية من الطراز الأول.
 

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020
تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر بنزين بقوة 67 حصانا وعزم دوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات. 


كماليات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020
تأتي السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانيات وتشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وEBD و2 ايرباج وحساسات ركن خلفية وشاشة 7 بوصة تاتش وتأتي بزجاج كهرباء وسنتر لوك وUSB وإعدادات ديجيتال وبلوتوث، ويبلغ طول السيارة 3.6 متر وعرضها 1.52 متر وجنوط 14 إنشا.


أسعار سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020
تباع السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020 في مصر بسعر 145.000 جنيه.
مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور
مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور
مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور
مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور
مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات أرخص سيارة كروس أوفر في مصر.. صور

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات

أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات يابانية مستعملة في مصر.. صور

مواصفات وأسعار سوزوكي سويفت 2020 suzuki swift.. صور

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

مواصفات و أسعار أشهر ١٠ سيارات في مصر بعد التخفيض.. صور

ترشيحاتنا

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

سعره 170 جنيها.. المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا السنوي يعطى للأطفال من 3 سنوات.. فيديو

أسعار سوزوكي سويفت ديزاير 2020 suzuki dzire .. صور

هشام عبدالرسول يروي كواليس تدخل "الخطيب" لانضمامه إلى منتخب الجوهري

كيف تعرف المرأة أنها طهرت ومتى تغتسل؟.. الأزهر يجيب

ضياء السيد: الأهلي سيرفع اسم فايلر فى سوق المدربين.. ويجب إراحة اللاعبين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

بفستان لافت.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

بسبب كشك.. معركة عنيفة بين نواب المعارضة والحزب الحاكم في تركيا.. فيديو