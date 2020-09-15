جيلي الصينية تطرح سيارة جديدة في الأسواق.. فيديو وصور

جيلي يستعد العملاق الصيني لصناعة السيارات في الوقت الحالي لطرح السيارة الجديدة ازاكارا geely azkara في الاسواق العالمية و هي من طراز في الاسواق العالمية و هي من طراز سيارات الدفع الرباعي و تأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو و متصل بفتيس متطور 7 سرعات و بة إمكانية توفير البنزين .









جيلي ازاكارا geely azkara بخاصية القيادة الذكية فتتوقف في الطوارئ و بها نظام المحافظة على المسار والتحكم بالسرعة و يتضمن التصميم الداخلي و المساحة الكبيرة و سقف بانورامي زجاجي. تأتي





جيلي ازاكارا geely azkara تأتي بخاصية وضع إيقاف وتشغيل المحرك عند توقف الحركة مثل سيارات BMW ,و ستكون الخيار الامثل للسيارات الكبيرة و متعددة الاستخدامات SUV .





السيارة الجديدة جيلي ازاكارا geely azkara تستهدف فئة الشباب الذين يرغبون بإمتلاك سيارة كبيرة وعملية تتمتع بالمواصفات التقنية الحديثة و تأتي بنظام سمعي متطور يشمل مكبرات صوت .



