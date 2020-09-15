جيلي الصينية تطرح سيارة جديدة في الأسواق.. فيديو وصور

يستعد العملاق الصيني لصناعة السيارات في الوقت الحالي لطرح السيارة الجديدة جيلي ازاكارا geely azkara في الاسواق العالمية و هي من طراز سيارات الدفع الرباعي و تأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو و متصل بفتيس متطور 7 سرعات و بة إمكانية توفير البنزين .
تأتي جيلي ازاكارا geely azkara بخاصية القيادة الذكية فتتوقف في الطوارئ و بها نظام المحافظة على المسار والتحكم بالسرعة ويتضمن التصميم الداخلي و المساحة الكبيرة و سقف بانورامي زجاجي.
جيلي ازاكارا geely azkara تأتي بخاصية وضع إيقاف وتشغيل المحرك عند توقف الحركة مثل سيارات BMW ,و ستكون الخيار الامثل للسيارات الكبيرة و متعددة الاستخدامات SUV .
السيارة الجديدة جيلي ازاكارا geely azkara تستهدف فئة الشباب الذين يرغبون بإمتلاك سيارة كبيرة وعملية تتمتع بالمواصفات التقنية الحديثة و تأتي بنظام سمعي متطور يشمل مكبرات صوت .
و بالنسبة لسعر السيارة جيلي ازاكارا geely azkara فستأتي بسعر منافس واقتصادي يتناسب مع احتياجات العملاء مما سيجعلها تنافس بقوم في مجال السيارات الحديقة و الذكية .