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سيارات

جيلي الصينية تطرح سيارة جديدة في الأسواق.. فيديو وصور

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:01 م
جيلي ازاكارا geely
جيلي ازاكارا geely azkara
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اشرف عطية
يستعد العملاق الصيني لصناعة السيارات في الوقت الحالي لطرح السيارة الجديدة جيلي ازاكارا geely azkara في الاسواق العالمية و هي من طراز سيارات الدفع الرباعي و تأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو و متصل بفتيس متطور 7 سرعات و بة إمكانية توفير البنزين . 


تأتي جيلي ازاكارا geely azkara بخاصية القيادة الذكية فتتوقف في الطوارئ و بها نظام المحافظة على المسار والتحكم بالسرعة ويتضمن التصميم الداخلي و المساحة الكبيرة و سقف بانورامي زجاجي. 

جيلي ازاكارا geely azkara تأتي بخاصية وضع إيقاف وتشغيل المحرك عند توقف الحركة مثل سيارات BMW ,و ستكون الخيار الامثل للسيارات الكبيرة و متعددة الاستخدامات SUV . 

السيارة الجديدة جيلي ازاكارا geely azkara تستهدف فئة الشباب الذين يرغبون بإمتلاك سيارة كبيرة وعملية تتمتع بالمواصفات التقنية الحديثة و تأتي بنظام سمعي متطور يشمل مكبرات صوت . 

و بالنسبة لسعر السيارة جيلي ازاكارا geely azkara فستأتي بسعر منافس واقتصادي يتناسب مع احتياجات العملاء مما سيجعلها تنافس بقوم في مجال السيارات الحديقة و الذكية . 
جيلي الصينية تطرح سيارة جديدة في الأسواق.. فيديو وصور
جيلي الصينية تطرح سيارة جديدة في الأسواق.. فيديو وصور
جيلي الصينية تطرح سيارة جديدة في الأسواق.. فيديو وصور
جيلي الصينية تطرح سيارة جديدة في الأسواق.. فيديو وصور
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