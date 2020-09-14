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سيارات

شاهد القلعة المتحركة.. عرض سيارة ملك الأردن للبيع تعرف علي سعرها ومواصفاتها

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:37 م
سيارة ملك الأردن
سيارة ملك الأردن
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اشرف عطية
عندما قام الملك عبدالله ملك الأردن بزيارة الولايات المتحدة الامريكية تم تخصيص سيارة له ليستخدمها في تنقلاته وبالطبع لم تترك علي حالتها فكان من اللازم تعديلها وترقيتها وصفيحها . 


السيارة فورد اكسورشن تأتي بمحرك V10 سعة 6800 سي سي 310 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات وتعمل بنظام الدفع الرباعي وقطعت فقط 6,473 كم وتم تعديلها وتصفيحها بمبلغ 600 الف دولار امريكي لتلائم شخصية هامة وتكون قادرة علي حمايتة من اي خطر محتمل او اي عمليات اغتيال . 

السيارة فورد اكسورشن معروفة بمحركها الكبير وهي تستطيع ان تقطر اكثر من سيارة ومصممة بعناية وفخامة من الداخل فهي حقا سيارة تليق بالروؤساء والملوك . 

وتم عرض السيارة فورد اكسورشن سيارة الملك عبدالله ملك الأردن للبيع بسعر 1,325,360 جنية مصري  فهي مجهزة بدروع تحيط بها بأكملها وزجاج ضد الرصاص 3 بوصة، وتصفيح لخزان الوقود، وكاميرات مراقبة فهي كالقلعة الحصينة التي لا يمكن اختراقها او اعتراض طريقها .

السيارة بها كراسي مساج ومشغل دي في دي، وشاشات 15 بوصة ، ونظام ملاحة، وطاولات قابلة للطي، وثلاجة فيمكنك ان تعتبرها بيتك الثاني وتنام فيها وتأكل وتعقد اجتماعاتك . 
شاهد القلعة المتحركة.. عرض سيارة ملك الأردن للبيع تعرف علي سعرها ومواصفاتها
شاهد القلعة المتحركة.. عرض سيارة ملك الأردن للبيع تعرف علي سعرها ومواصفاتها
شاهد القلعة المتحركة.. عرض سيارة ملك الأردن للبيع تعرف علي سعرها ومواصفاتها
شاهد القلعة المتحركة.. عرض سيارة ملك الأردن للبيع تعرف علي سعرها ومواصفاتها
شاهد القلعة المتحركة.. عرض سيارة ملك الأردن للبيع تعرف علي سعرها ومواصفاتها
شاهد القلعة المتحركة.. عرض سيارة ملك الأردن للبيع تعرف علي سعرها ومواصفاتها
شاهد القلعة المتحركة.. عرض سيارة ملك الأردن للبيع تعرف علي سعرها ومواصفاتها
شاهد القلعة المتحركة.. عرض سيارة ملك الأردن للبيع تعرف علي سعرها ومواصفاتها
شاهد القلعة المتحركة.. عرض سيارة ملك الأردن للبيع تعرف علي سعرها ومواصفاتها
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