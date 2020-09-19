أسعار سوزوكي سويفت ديزاير 2020 suzuki dzire .. صور

يبحث محبو السيارات عن احدث اسعار السيارات في مصر وفي هذا السياق، نطرح عليكم مواصفات وأسعار السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020 .





السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020 suzuki dzire تأتي في فئة السيارات السيدان العائلية الصغيرة و متاحة بمحرك 1200 سي سي 4 سلندر يولد قوة تصل إلى 83 حصانا وعزم دوران 113 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 5 سرعات، وتستطيع التسارع من 0 حتى 100 كم / س خلال 13 ثانية.





السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020 suzuki dzire بها فوانيس شبورة كما تأتي مجهزة بتكييف وبلوتووث وكمبيوتر رحلات وزجاج كهربائي وغيرها من وسائل الراحة.





وتأتي السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020 suzuki dzire مزودة بالعديد من وسائل الأمان، منها فرامل ABS وEBD مع مانع للسرقة وايرباج أمامي وسنتر لوك وأحزمة أمان أمامية وخلفية.





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